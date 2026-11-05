UKMTO: два неопознанных снаряда поразили танкер у берегов Катара Фото: REUTERS.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) зафиксировало нападение на танкер в Персидском заливе. По данным ведомства, в судно попали два неопознанных снаряда.

Все произошло примерно в 50 километрах к северу от города Мадинат-аш-Шамаль. На текущий момент сведения о состоянии экипажа, степени полученных судном повреждений и возможном нанесении ущерба окружающей среде не подтверждены.

Британское ведомство рекомендовало всем торговым судам соблюдать повышенную осторожность при прохождении данного участка и незамедлительно информировать службы о любой подозрительной активности, пока профильные власти продолжают расследование обстоятельств атаки.

Напомним, на прошлой неделе катарский газовоз компании Nakilat подвергся атаке в Персидском заливе. В компании сообщили, экипаж не пострадал, а угрозы окружающей среде нет.