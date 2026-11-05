Продажи новых автомобилей в России обвалились, но эти модели продолжают пользоваться спросом

«Автостат»: продажи новых автомобилей в России упали почти на 20% Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В октябре 2026 года в России продали 132,9 тысячи новых легковых автомобилей — на 19,8% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. При этом по сравнению с сентябрем продажи выросли на 8%, сообщили в агентстве «Автостат».

Лидером среди марок осталась Lada: за месяц реализовали 29,7 тысячи машин. Второе место занял Haval с результатом 16,9 тысячи автомобилей, третье — Tenet, продажи которого составили 15,3 тысячи.

Несмотря на общее снижение рынка, некоторые производители смогли нарастить продажи. В частности, Tenet показал рост на 77,1% по сравнению с октябрем 2025 года. Улучшить прошлогодние результаты также удалось Changan, Jetour и Mazda.

Ранее KP.RU писал, что в октябре цены изменились у десяти автомобильных брендов. УАЗ поднял стоимость всех моделей на 80 тысяч рублей, а автомобили Sollers Argo подорожали на 400 тысяч рублей; в то же время кроссовер Jetour Dashing в отдельных комплектациях подешевел на 50-80 тысяч рублей.