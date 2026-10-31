УАЗ прибавил, а Jetour и Soueast подешевели: что произошло с ценами на машины в октябре

У 10 брендов в октябре изменились цены на новые автомобили. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

В октябре 2026 года российский автомобильный рынок столкнулся с очередной корректировкой цен. Изменения затронули продукцию десяти брендов: пять производителей увеличили стоимость отдельных моделей, еще пять, напротив, пересмотрели прайс-листы в сторону снижения.

Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства «Автостат», специалисты которого проанализировали информацию на официальных сайтах дистрибьюторов, работающих в России.

Наиболее масштабное повышение произошло у УАЗ. Производитель увеличил стоимость всех автомобилей своего модельного ряда на 80 тысяч рублей. В результате «Буханка» подорожала на 4,1–4,9%, «Хантер» — на 3,9–4,7%, «Патриот» — на 3,7–4,2%. Цена пикапа выросла на 3,6–4,1%, а коммерческого «Профи» — на 3,2–4%.

Компания Sollers также пересмотрела прайс-листы. Автомобили семейства Argo прибавили в стоимости 400 тысяч рублей, что соответствует увеличению на 14,7–18,9%. Для машин линейки SF4 повышение оказалось значительно скромнее и составило 7 тысяч рублей, или 0,2%.

Корректировка затронула и модельный ряд TENET. Кроссовер T4L стал дороже на 15 тысяч рублей (0,6%), а стоимость T7 увеличилась на 20 тысяч рублей, что соответствует 0,6–0,7% в зависимости от комплектации.

Подорожание коснулось и коммерческого транспорта. В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) цена «КАМАЗ Компас 5» выросла на 100 тысяч рублей (2,3–3%), тогда как Changan Star Truck прибавил 10 тысяч рублей, или 0,5%.

В то же время сразу несколько производителей сделали свои автомобили доступнее. В частности, Jetour снизил стоимость кроссовера Dashing в двух из трех комплектаций. Исполнение Comfort подешевело на 50 тысяч рублей (1,8%), а версия Luxury — на 80 тысяч рублей (2,6%).

Уменьшилась и цена электрического седана АМБЕРАВТО А5: снижение составило 50 тысяч рублей, или 1,4%. Кроссовер Soueast S06 стал доступнее на 70 тысяч рублей (2–2,3%). Еще заметнее изменилась стоимость VGV U70 Plus — в октябре цена этой модели сократилась на 71,7–81 тысячу рублей, что соответствует 3–3,3%.

В сегменте легкого коммерческого транспорта снижение стоимости за второй осенний месяц было отмечено только у одной модели — бортовой LADA Granta. В комплектациях «Базовая» и «Кунг» автомобиль подешевел на одинаковые 51 тысячу рублей. В процентном выражении корректировка составила 3,3–3,4%.

Таким образом, октябрьское изменение прайс-листов оказалось разнонаправленным: одни производители продолжили повышать стоимость машин, тогда как другие использовали снижение цен для поддержания интереса покупателей.

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