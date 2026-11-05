МИД: РФ вправе потребовать от нового генсека ООН изменить подход по Украине Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Москва имеет полное право требовать от будущего генерального секретаря Организации Объединенных Наций скорректировать курс Секретариата ООН по украинскому вопросу. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что текущая позиция Секретариата международной организации по данному направлению демонстрирует ангажированность и не соответствует принципам беспристрастности, прописанным в Уставе ООН.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия будет внимательно следить за Латвией на посту председателя Совета Безопасности ООН. По ее словам, Москва не верит в непредвзятость Риги. Первые заявления латвийских представителей о приоритетах, включая фокус на украинском кризисе, показали их намерение использовать Совет Безопасности в своих интересах.