Самолет из Дублина в Рим совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва Фото: Roman Naumov/URA.RU/Globallookpress.com

Самолет Airbus, летевший из Дублина в Рим, пришлось срочно посадить во Франции — на борту якобы была заложена бомба. О происшествии сообщила канцелярия французского премьера Себастьяна Лекорню, слова которой приводит Euronews. Лайнер развернули и направили на авиабазу на севере страны. В офисе главы правительства заверили: обстановка под контролем.

Что именно насторожило экипаж и откуда пришла угроза, в заявлении не уточняется.

Похожий случай произошел и с другим лайнером. Airbus A321XLR авиакомпании Wizz Air выполнял рейс из Милана в Варшаву. Около семи утра машина вылетела из аэропорта Мальпенса.

Когда самолет был над чешским Брно, пилоты подали сигнал 7700 — код экстренной помощи. Борт прервал полет в польском направлении и ушел в сторону Вены, где сел до девяти часов.

Это уже не первая подобная история у Wizz Air за последнее время. Раньше самолет этой компании, следовавший из Лондона в Софию, экстренно приземлился в Будапеште — тоже после сообщения о бомбе на борту.