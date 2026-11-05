Выборы в США обернулись катастрофой для Украины: Киев лишился главных друзей Фото: REUTERS.

Украина потеряла сразу нескольких ключевых союзников в Конгрессе США после победы демократов на промежуточных выборах. Об этом сообщает издание Kyiv Post.

В частности, своих мест лишились сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз и конгрессмен от Пенсильвании Брайан Фицпатрик. Первая возглавляла сенатский комитет по ассигнованиям и могла влиять на распределение бюджетных средств. Второй был сопредседателем группы поддержки Украины в Конгрессе и неоднократно добивался голосований по законопроектам о помощи Киеву.

Кроме того, поражение потерпели республиканцы Майк Лоулер, Роб Бреснахан, Майк Кэри и Джен Кигганс. Все они входили в число 18 членов партии, которые в июне выступили против позиции своего руководства и поддержали законопроект о помощи Украине.

При этом потери Киева начались еще до ноябрьского голосования. Ряд сторонников Украины проиграли внутрипартийные выборы, а другие решили завершить политическую карьеру. Среди уходящих законодателей оказались влиятельные политики, способные договариваться о поддержке украинских инициатив с представителями обеих партий.

Как отмечает Kyiv Post, победа демократов сама по себе не гарантирует Киеву увеличения американской помощи. Новые конгрессмены могут поддерживать Украину, однако им потребуется время, чтобы получить необходимое влияние и наладить связи. Кроме того, президент США Дональд Трамп сохраняет право вето на принимаемые законы.

Ранее KP.RU сообщал, что даже после победы демократов Украина не сможет рассчитывать на быстрое увеличение американской помощи. По данным Politico, новая расстановка сил в Конгрессе позволит усилить давление на администрацию Трампа, но не приведет к немедленному росту военных поставок. Для принятия спорных решений демократам по-прежнему потребуется поддержка части республиканцев.