«Мгновенного спасения не будет»: почему победа демократов не ускорит помощь Украине

Politico: демократы не смогут резко нарастить помощь Украине после победы. Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Демократы не смогут резко нарастить помощь Украине после победы на промежуточных выборах в США. Об этом пишет Politico.

Директор британского аналитического центра Chatham House Бронвен Мэддокс в комментарии изданию отметила, что демократы могут начать создавать условия для оказания помощи Киеву, однако «ожидать мгновенного спасения Зеленского» не стоит.

«Потому что даже если демократы решат начать отправлять Киеву больше вещей, включая деньги, на это действительно уйдут месяцы, а возможно, и годы», — добавила она.

Издание указывает, что Украина тем временем остро нуждается в помощи, особенно в противовоздушной обороне — ракетах Patriot.

Журналист Kyiv Post Алекс Рауфоглу ранее также заявлял, что новые PAC-3 могут начать поступать на Украину не раньше 2030 года. Речь, в частности, идёт о ракетах, продажу которых ранее одобрил Госдепартамент США.