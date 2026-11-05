Дмитрий Медведев в пух и прах разнес Канаду после решения по российским спортсменам: «Будут униженно просить» Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Враги России скоро будут униженно просить ее вернуться в международный профессиональный спорт. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

Политик раскритиковал восторженную реакцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным соревнованиям. По его мнению, при нынешнем отношении западных стран к России участие отечественных спортсменов в турнирах обернется постоянной нервотрепкой.

Особенно резко Медведев высказался о премьер-министре Канады Марке Карни, выступившем против допуска российских хоккеистов. Зампред Совбеза призвал не торопиться с возвращением на мировую спортивную арену.

«Можно, конечно, терпеть и дальше подобное издевательство, но приятнее было бы все-таки смачно плюнуть в русофобское рыло урода Карни и ему подобных. Правильнее дождаться коренного изменения ситуации, когда наши враги будут униженно просить о возвращении России в профессиональный спорт», — написал Медведев.

При этом политик выразил уверенность, что такое время наступит достаточно скоро. Он напомнил о спортивных достижениях России и финансовых трудностях международных федераций. По его мнению, ситуацию может ускорить миллиардный штраф для Международной федерации хоккея за неисполнение решения CAS.

Кроме того, Медведев напомнил об уровне организации Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу в России. В противовес этим турнирам он упомянул церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, раскритиковав ее организаторов.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российским хоккеистам не выдадут визы для участия в молодежном чемпионате мира. Турнир должен пройти в канадской провинции Альберта в конце декабря 2026 года. Таким образом, несмотря на решение CAS, возвращение сборной России на соревнования столкнулось с противодействием канадских властей.