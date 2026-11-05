Мобилизованный священник отказался давать присягу ВСУ, сославшись на обещание церкви

На Украине мобилизованный священник УПЦ отказался присягать ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Мобилизованный на Украине священник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Сергей Щербин отказался принимать военную присягу. Об этом 5 ноября сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

По данным организации, священнослужитель объяснил свой отказ тем, что уже принес присягу Святой соборной апостольской церкви. Как утверждает СПЖ, около десяти дней назад сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали Щербина и доставили в военный городок под Новомосковском Днепропетровской области. В организации также заявили, что священника удерживают там и подвергают физическому насилию.

Ранее KP.RU писал, что в Тульчине Винницкой области сотрудники ТЦК задержали протодиакона кафедрального собора Рождества Христова Сергея Зинкевича. По данным Союза православных журналистов, его насильно доставили в военкомат, а затем направили в воинскую часть.