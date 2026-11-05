Дмитрий Медведев призвал заплевать премьера Канады за российских спортсменов: «Русофобское рыло» Фото: Александр ГЛУЗ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ему было бы приятнее «смачно плюнуть в русофобское рыло» премьер-министра Канады Марка Карни, чем терпеть издевательства над российскими спортсменами. Об этом политик написал в своем канале в Max.

Так Медведев отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования. Зампред Совбеза признался, что не разделяет восторга по этому поводу, поскольку отношение западных стран к России остается прежним.

«Да, они истосковались по крупным соревнованиям, а спортивный век, увы, недолог. Можно, конечно, терпеть и дальше подобное издевательство, но приятнее было бы всё-таки смачно плюнуть в русофобское рыло урода Карни и ему подобных. Правильнее дождаться коренного изменения ситуации, когда наши враги будут униженно просить о возвращении России в профессиональный спорт», — написал Медведев.

При этом политик уверен, что такой момент наступит уже скоро. Он напомнил о спортивных достижениях России и финансовых трудностях международных федераций. По его мнению, ситуацию может ускорить миллиардный штраф для Международной федерации хоккея за неисполнение решения CAS.

Досталось от Медведева и другим западным странам. Политик назвал отдельных канадских и чешских противников России дегенератами, а также раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ Канады выдавать визы российским хоккеистам наносит ущерб мировому спорту. По ее словам, канадские власти пытаются не допустить к соревнованиям сборную с десятками медалей молодежных чемпионатов мира. Дипломат подчеркнула, что подобные решения не повышают зрелищность турниров.