Гросу: в Молдавии отказались выносить на голосование отставку Санду

Президент Молдавии Майя Санду. Фото: IMAGO/Mikko Stig/www.imago-images.de/Global Look Press

Попытка молдавской оппозиции добиться отстранения Майи Санду от должности президента забуксовала в парламенте. Постоянное бюро законодательного собрания не стало включать соответствующий проект в повестку пленарного заседания, сообщил на брифинге спикер законодательного собрания, лидер правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу.

По его словам, бюро рассмотрело документ и отклонило его вынесение на заседание.

В конце сентября оппозиция инициировала процедуру отставки Санду. Документ подписали 46 депутатов от соцпартии, партии коммунистов, блока «Альтернатива», партий «Демократия дома» и «Наша партия». Президента обвинили в узурпации власти, грубом вмешательстве в деятельность судебной системы и прокуратуры, а также в незаконном увольнении бывшего генпрокурора Александра Стояногло. Однако для запуска отстранения с последующим национальным референдумом молдавское законодательство требует не менее двух третей голосов — 68 из 101, а у правящей ПДС в парламенте 55 мандатов.