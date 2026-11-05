В России создали инновационный препарат для лечения разрушенных суставов: как он будет работать

В РФ разработан аутологичный препарат «Хондросфера» для восстановления суставов. Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Global Look Press

Российские ученые из Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. Ю. М. Лопухина ФМБА России разработали отечественный аутологичный лекарственный препарат «Хондросфера», предназначенный для терапии пациентов с тяжелыми повреждениями суставов. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Главной особенностью нового препарата является полностью персонализированный состав. Для его создания применяются собственные хрящевые клетки (хондроциты) и сыворотка крови самого пациента. Технология исключает использование донорских тканей или компонентов животного происхождения, что сводит к минимуму риск отторжения и побочных реакций.

Отмечается, что данный метод позволяет выращивать полноценный «живой имплантат», который по своим физическим и анатомическим характеристикам полностью идентичен здоровой хрящевой ткани человека. Ожидается, что клиническое применение «Хондросферы» в российской медицинской практике начнется с 2028 года.

Как писал сайт KP.RU, Голикова также сообщила, что в России успешно завершены доклинические испытания инновационной дендритно-клеточной онковакцины CaTeVac, которая может применяться для лечения меланомы, рака почки и других опухолей при неэффективности стандартных методов. Сейчас оформляется документация для производства и клинических испытаний.