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НовостиЗвезды5 ноября 2026 9:57

Осужденная Лерчек продолжает зарабатывать сотни тысяч рублей: Адвокат раскрыл детали

Адвокат Лерчек заявил, что доход блогерши за 2025 год составил 344 тысячи рублей
Марк СОКОЛОВ
Осужденная Лерчек продолжает зарабатывать сотни тысяч рублей: Адвокат раскрыл детали

Осужденная Лерчек продолжает зарабатывать сотни тысяч рублей: Адвокат раскрыл детали

Фото: Даниил ОПАРИН.

Доход блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) за 2025 год составил 344 тысячи рублей. Об этом РИА Новости рассказал ее адвокат Константин Третьяков.

При этом 5 ноября Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру, ранее получившей пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей. Защита просила пересмотреть решение, однако добиться изменения наказания не удалось.

«Суд не предоставил отсрочку по штрафу», — сообщил Третьяков.

Таким образом, назначенный Чекалиной штраф превышает ее годовой доход за 2025 год более чем в две тысячи раз.

Ранее адвокат Лерчек заявил, что защита намерена добиваться пересчета штрафа в 763,5 миллиона рублей. По словам Третьякова, при определении суммы суд учитывал доходы блогера за период с 2017 по 2022 год. Однако за последние годы ее заработки значительно сократились из-за ограничений, связанных с домашним арестом. Защитник настаивал на пересмотре периода, который использовался для расчета денежного взыскания.