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НовостиВ мире5 ноября 2026 10:03

В Польше задержали пять поляков и россиянку по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Задержанных в Польше за шпионаж мужчин и женщину подозревают в попытках нелегальной отправки компонентов в РФ
Семен ЗИМИН
В Польше задержали пять поляков и россиянку по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Польше задержали пять поляков и россиянку по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Польше разгорается очередной шпионский скандал. Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали шесть человек, которых подозревают в якобы работе на Россию. Об этом сообщил министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк в соцсети X.

Среди задержанных — пятеро поляков в возрасте от 25 до 52 лет и 37-летняя гражданка России. По версии следствия, все они входили в организованную преступную группировку, действовавшую против Республики Польша. Им уже предъявили обвинения в шпионаже. Суд отправил четверых под стражу, ещё двоих оставили под домашним арестом.

Задержанные, по данным следствия, должны были нелегально поставлять в Россию крупные партии материалов военного назначения. Речь идёт о компонентах, которые используются при производстве боеприпасов и систем вооружений.

Недавно в посольстве РФ ответили на сообщения о том, что в Польше, якобы, был задержан российский гражданин по обвинению в шпионаже. В дипмиссии уточнили, что не получали никаких подобных сообщений.