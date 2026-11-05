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НовостиПолитика5 ноября 2026 10:06

Песков: у Путина сегодня может состояться международный контакт

Президент России может переговорить с иностранными политиками
Людмила МИТРОХИНА
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: REUTERS.

У президента России Владимира Путина сегодня, 5 ноября, может состояться международный контакт. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С кем именно может поговорить президент, представитель Кремля не уточнил.

«Мы не исключаем международного контакта. Если он состоится, мы дополнительно вас проинформируем», — резюмировал Песков в общении с прессой.

Ранее KP.RU рассказал, что в Абу-Даби 10-11 ноября состоятся трехсторонние переговоры по поводу конфликта на Украине между Москвой, Вашингтоном и Киевом. Не исключено, что там будут обсуждаться гарантии безопасности Москвы и Киева. Позиция России по этому вопросу остается неизменной. РФ хочет добиться стабильного мира и урегулировать первопричины конфликта.