Песков назвал абсурдными слова о причастности РФ к атакам на холодильники в ЕС Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности пророссийских хакеров к атакам на холодильные системы в европейских супермаркетах. С соответствующим заявлением он выступил перед журналистами.

Представитель Кремля прокомментировал появившиеся в западных СМИ обвинения в адрес России. Ранее некоторые европейские эксперты предположили, что за массовыми взломами холодильного оборудования якобы могут стоять связанные с РФ хакерские группировки. При этом причастность российских структур к произошедшему официально не установлена.

Напомним, ранее хакеры атаковали холодильные системы супермаркетов в Германии. Злоумышленники получили удаленный доступ к оборудованию и изменили настройки его работы. В одном из магазинов сети Edeka в Баварии температура в холодильниках поднялась до 50 градусов, из-за чего значительную часть продуктов пришлось выбросить. Аналогичные инциденты произошли и в других европейских странах, включая Швецию, Бельгию и Нидерланды.