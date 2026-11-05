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НовостиПолитика5 ноября 2026 10:12

В Кремле ответили на слухи о развороте дизельных танкеров из-за выборов в США

Песков призвал не связывать изменение курса танкеров с дизелем с выборами в США
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков призвал не связывать изменение курса танкеров с дизелем с выборами в США

Песков призвал не связывать изменение курса танкеров с дизелем с выборами в США

Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал не усматривать никакой связи между результатами выборов в США и изменением курса танкеров с дизельным топливом, направлявшихся в американскую сторону.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные сопоставления абсолютно некорректны, отметив, что отгруженный по сделке с США дизель найдет покупателя.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил итоги выборов в Конгресс США и их влияние на интересы России. По его словам., поражение Дональда Трампа на промежуточных выборах в Конгресс в настоящее время кардинально не отразится на интересах Москвы.