Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 ноября 2026 10:11

Песков: интересы РФ по Украине могут быть обеспечены мирным путём

В Кремле считают, что в Киеве может найтись кто-то с «политической волей»
Семен ЗИМИН
Песков: интересы РФ по Украине могут быть обеспечены мирным путём

Песков: интересы РФ по Украине могут быть обеспечены мирным путём

Фото: REUTERS.

Интересы России по Украине могут быть обеспечены мирным путём — но только если в Киеве «найдётся кто-то, кто проявит политическую волю». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Интересы России будут обеспечены или военным путем — путем продолжения СВО, или мирным путем, если в Киеве найдется кто-то, кто проявит политическую волю и возьмет на себя политическую ответственность», — уточнил Песков.

По словам представителя Кремля, это не зависит от того, как развернутся события в США: обеспечивать свои интересы Москва намерена в любом случае.

Ранее Дмитрий Песков подтвердил дату трёхсторонних переговоров РФ, США и Украины — они пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Он указал, что российская делегация уже готовится к выезду в столицу ОАЭ.