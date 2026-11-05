Песков: интересы РФ по Украине могут быть обеспечены мирным путём Фото: REUTERS.

Интересы России по Украине могут быть обеспечены мирным путём — но только если в Киеве «найдётся кто-то, кто проявит политическую волю». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Интересы России будут обеспечены или военным путем — путем продолжения СВО, или мирным путем, если в Киеве найдется кто-то, кто проявит политическую волю и возьмет на себя политическую ответственность», — уточнил Песков.

По словам представителя Кремля, это не зависит от того, как развернутся события в США: обеспечивать свои интересы Москва намерена в любом случае.

Ранее Дмитрий Песков подтвердил дату трёхсторонних переговоров РФ, США и Украины — они пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Он указал, что российская делегация уже готовится к выезду в столицу ОАЭ.