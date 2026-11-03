Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 ноября 2026 16:30

Кремль назвал даты переговоров с Киевом и Вашингтоном

Песков: переговоры России, США и Украины в Абу-Даби пройдут 10–11 ноября
Анна АДАМАЙТЕС
Песков: переговоры России, США и Украины в Абу-Даби пройдут 10–11 ноября

Песков: переговоры России, США и Украины в Абу-Даби пройдут 10–11 ноября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Трехсторонние переговоры Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Украины по урегулированию конфликта пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Дату встречи 3 ноября подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Да, я могу подтвердить эту дату. Действительно российская делегация 10–11 ноября прибудет в Абу-Даби и будет принимать участие в трехсторонних переговорах», — заявил представитель Кремля.

Главным переговорщиком от российской стороны, как уточнил Песков, останется помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом точных планов о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с участниками делегации перед их отъездом пока нет. По словам пресс-секретаря, большинство переговорщиков регулярно докладывают главе государства о текущих вопросах и получают от него инструкции.

Напомним, Владимир Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Женеве. После встречи он сообщил о продолжении контактов и отметил, что обсуждения проходили в рабочем формате.

Ранее Дмитрий Песков исключил участие европейских стран в предстоящих переговорах в Абу-Даби, поскольку стороны согласовали трехсторонний формат — Россия и Украина при посредничестве США. Представитель Кремля подчеркнул, что расширение состава участников этой встречи не предусмотрено.

Также Песков заявлял, что европейские страны придерживаются позиции, направленной на продолжение конфликта, тогда как США, по оценке Москвы, стремятся добиться мира.

Между тем, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев положительно оценил усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что мировое сообщество ценит миротворческую работу американского главы и его команды, комментируя предстоящие переговоры в Абу-Даби.

В Кремле сообщали, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби будет посвящена не только общим вопросам урегулирования, но и гарантиям безопасности. Эта тема станет одной из ключевых в повестке переговоров.

В США открылись избирательные участки. От результатов выборов в Конгресс зависит, насколько сильно демократы будут ограничивать действия Трампа. KP.RU следит за предварительными итогами голосования и будет обновлять их онлайн.