Защита Лерчек намерена обжаловать приговор блогеру в кассации

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и её гражданский муж Луис Сквиччиарини Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Защита блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, намерена оспорить в кассации вердикт, который в четверг оставила в силе апелляционная инстанция Мосгорсуда. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Константин Третьяков.

По его словам, сторона подаст кассационную жалобу и продолжит добиваться справедливого, по его мнению, решения.

В июле Гагаринский суд Москвы назначил Лерчек пять лет условно и штраф в размере 763,5 млн рублей по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ. Кроме того, ей на три года запретили администрировать сайты в интернете. В четверг Мосгорсуд утвердил приговор Чекалиной. Впрочем, по данным защиты, доход блогера за 2025 год оказался значительно ниже суммы назначенного штрафа. Как ранее рассказал адвокат Третьяков, за прошлый год доход Лерчек составил 344 тысячи рублей. Таким образом, назначенный Чекалиной штраф превышает ее годовой заработок за 2025 год более чем в две тысячи раз.