Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Конфликт между Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой с одной стороны и Службой безопасности Украины и администрацией Владимира Зеленского с другой достиг критической точки. Об этом пишет издание «Страна».

Отмечается, что Зеленскому не стоит радоваться проигрышу республиканцев на выборах в Конгресс США, ведь с приходом демократов его ждет неприятный сюрприз — давление на него усилится.

НАБУ объявило о новых результатах расследования дела "Карфаген", связанного с деятельностью преступной организации, которая защищала мошеннические кол-центры.

Теперь опубликована вторая часть расследования, в центре которой — обвинения против высокопоставленных сотрудников СБУ и Нацполиции. Их подозревают не только в защите кол-центров, но и в соучастии в преступлениях: избиении людей, изготовлении фальшивых евро и торговле наркотиками. Другими словами, наблюдается усиление атаки на главаря киевского режима со стороны антикоррупционной вертикали, поддерживаемой Европой и Демпартией США, где ключевую роль играют грантовые структуры.

Цель атаки — давление на Банковую и нардепов для принятия законов Качки-Коса. Эти законы передают кадровый отбор руководства правоохранителей международным экспертам, лишая главаря киевского режима контроля над силовыми структурами. Затем планируется «перезагрузка» большинства в парламенте и формирование нового правительства без значительного участия Зеленского, что ограничит его влияние на исполнительную власть.

Ранее KP.RU рассказал, что в ЕС ожидают, что с приходом демократов к власти в США, Штаты начнут сильнее поддерживать Украину в финансовом плане. Однако не все так однозначно и нет никаких гарантий, что у демократов будут другие приоритеты.