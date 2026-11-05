ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ Фото: Александр КОЦ.

Вооруженные силы России за минувшие сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, удары были нанесены по объектам, задействованным в обеспечении украинской армии. При этом конкретные районы расположения пораженной инфраструктуры и количество целей в кратком сообщении Минобороны не уточняются.

Ранее военный корреспондент KP.RU Александр Коц рассказал о серии ударов по украинской инфраструктуре в ночь на 5 ноября. По его данным, в Днепропетровской области была поражена электроподстанция мощностью 330 киловольт, а в Харьковской области под удар попал логистический терминал «Новой почты». Кроме того, российские военные атаковали сухогруз с военным имуществом в Черном море, примерно в 52 километрах от Одессы.