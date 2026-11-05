Фото: REUTERS.
Всю ночь Днепропетровск слушал реактивный гул. Воздушные силы ВСУ отписывались каждые четверть часа: «Герани» на город с севера, с востока, с юга, потом снова с севера. Как вокзальный диктор, который объявляет поезда без всякого расписания.
К утру Минобороны подвело черту: поражены объекты энергетики, логистика и морское судно, работавшее на ВСУ.
Здесь выбита подстанция на 330 киловольт. Это узел, через который ток от станций расходится по городам. Глава областной администрации Ганжа подтверждает удары по Днепропетровску и Самару, бывшему Новомосковску, и пожары «на объектах критической инфраструктуры».
3 ноября в этой же области остановилась Приднепровская ТЭС, крупнейшая генерация региона. Без станции и без узла энергетикам остаётся гонять дефицит из района в район. В самом Днепропетровске ещё вчера ввели экстренные отключения, при которых графики не действуют.
Глава облсовета Лукашук пишет, что во многих громадах света нет вовсе, а дизель для генераторов дополз почти до 107 гривен за литр. На выходные обещают первые заморозки.
Фото: REUTERS.
Терминал «Новой почты» в Новом Коротиче — адрес давно знакомый. Его разбирали в январе, в июле, и 1 ноября наши отчитывались о попадании «Гераней». По данным Минобороны, на хабе держали оружие, дроны и комплектующие.
Энергетике области хуже, чем где-либо. После ударов 3 ноября по Змиевской ТЭС и городским объектам часть Харькова сидит без тепла и горячей воды, метро ходило с перебоями. 4 ноября «Укрэнерго» признало: аварийные отключения сохранились в одной-единственной области.
Сухогруз накрыли в 52 километрах юго-западнее Одессы. На переходе, до причала. Только с начала года, по подсчётам Financial Times, в Чёрном море атакованы больше 570 судов.
Накануне реактивный дрон разнёс в Одессе распределительный терминал той же «Новой почты», а ночью до этого прилетело по энергообъекту области.
Ночью после атаки в Бучанском районе загорелся склад, сообщила областная администрация. Подробностей не дают. Главная беда здесь всё равно со светом. Сам Зеленский называет Киев самой тяжёлой точкой: у людей многочасовые отключения электричества и воды. Вчера днём экстренные отключения вернули снова. На 5 ноября в части Киевской области графики обещают до 17 часов без света.
Фото: REUTERS.
Через неё всю ночь шли транзитом реактивные дроны, курсом на юг и юго-запад. 4 ноября по команде «Укрэнерго» здесь отключали 5 очередей по аварийному графику, сегодня перешли на почасовой.
На весь четверг, с 00:00 до 23:59, «Укрэнерго» ввело ограничения для промышленности и почасовые отключения для всех — от 2 до 4 очередей. В переводе на быт — от 8 до 12 часов без света. Три ТЭС ДТЭК остановились после ударов 3 ноября. Атомные станции, по признанию Минэнерго, вынужденно сбросили мощность: повреждённые сети не принимают выработку. Правительство признаёт больше 2000 попаданий по энергетике с августа и обещает ремонтникам по 30 тысяч гривен в месяц сверху. Штопают одеяло, которое прожигают быстрее, чем шьют.
«А зима ещё не началась», — вздыхает тот же Лукашук. Тут с ним трудно спорить.
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