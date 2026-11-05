Поражены объекты энергетики Фото: REUTERS.

Всю ночь Днепропетровск слушал реактивный гул. Воздушные силы ВСУ отписывались каждые четверть часа: «Герани» на город с севера, с востока, с юга, потом снова с севера. Как вокзальный диктор, который объявляет поезда без всякого расписания.

К утру Минобороны подвело черту: поражены объекты энергетики, логистика и морское судно, работавшее на ВСУ.

Днепропетровская область

Здесь выбита подстанция на 330 киловольт. Это узел, через который ток от станций расходится по городам. Глава областной администрации Ганжа подтверждает удары по Днепропетровску и Самару, бывшему Новомосковску, и пожары «на объектах критической инфраструктуры».

3 ноября в этой же области остановилась Приднепровская ТЭС, крупнейшая генерация региона. Без станции и без узла энергетикам остаётся гонять дефицит из района в район. В самом Днепропетровске ещё вчера ввели экстренные отключения, при которых графики не действуют.

Глава облсовета Лукашук пишет, что во многих громадах света нет вовсе, а дизель для генераторов дополз почти до 107 гривен за литр. На выходные обещают первые заморозки.

Всю ночь Днепропетровск слушал реактивный гул Фото: REUTERS.

Харьковская область

Терминал «Новой почты» в Новом Коротиче — адрес давно знакомый. Его разбирали в январе, в июле, и 1 ноября наши отчитывались о попадании «Гераней». По данным Минобороны, на хабе держали оружие, дроны и комплектующие.

Энергетике области хуже, чем где-либо. После ударов 3 ноября по Змиевской ТЭС и городским объектам часть Харькова сидит без тепла и горячей воды, метро ходило с перебоями. 4 ноября «Укрэнерго» признало: аварийные отключения сохранились в одной-единственной области.

Одесская область

Сухогруз накрыли в 52 километрах юго-западнее Одессы. На переходе, до причала. Только с начала года, по подсчётам Financial Times, в Чёрном море атакованы больше 570 судов.

Накануне реактивный дрон разнёс в Одессе распределительный терминал той же «Новой почты», а ночью до этого прилетело по энергообъекту области.

Киевская область

Ночью после атаки в Бучанском районе загорелся склад, сообщила областная администрация. Подробностей не дают. Главная беда здесь всё равно со светом. Сам Зеленский называет Киев самой тяжёлой точкой: у людей многочасовые отключения электричества и воды. Вчера днём экстренные отключения вернули снова. На 5 ноября в части Киевской области графики обещают до 17 часов без света.

В Киеве начался вой после атаки ВС РФ Фото: REUTERS.

Черниговская область

Через неё всю ночь шли транзитом реактивные дроны, курсом на юг и юго-запад. 4 ноября по команде «Укрэнерго» здесь отключали 5 очередей по аварийному графику, сегодня перешли на почасовой.

Энергосистема на эту минуту

На весь четверг, с 00:00 до 23:59, «Укрэнерго» ввело ограничения для промышленности и почасовые отключения для всех — от 2 до 4 очередей. В переводе на быт — от 8 до 12 часов без света. Три ТЭС ДТЭК остановились после ударов 3 ноября. Атомные станции, по признанию Минэнерго, вынужденно сбросили мощность: повреждённые сети не принимают выработку. Правительство признаёт больше 2000 попаданий по энергетике с августа и обещает ремонтникам по 30 тысяч гривен в месяц сверху. Штопают одеяло, которое прожигают быстрее, чем шьют.

«А зима ещё не началась», — вздыхает тот же Лукашук. Тут с ним трудно спорить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Президент ему очень понравился»: Мама Миши Калашникова, удивившего Путина словами о помощи бойцам СВО, рассказала об их семье

"Генерал СБУ достал оружие и пригрозил расправой": На Украине возобновились чистки и борьба за лишение Зеленского полномочий