ЕК перевела Украине более 4 млрд евро из 90 млрд помощи Фото: REUTERS.

Еврокомиссия перевела Украине 4,36 миллиарда евро. Это часть большой программы помощи, которая составит 90 миллиардов евро и рассчитана на 2026 и 2027 годы. Об этом говорится на официальном сайте ЕК.

Европейская комиссия выделила Украине 4,36 миллиарда евро: 3,7 миллиарда — второй транш макрофинансовой помощи на 2026 год, 658 миллионов — оборонная часть, указывается в документе.

Средства помогут Украине удовлетворить финансовые потребности, обеспечить работу государства и закупить ключевую военную технику. председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что будет и дальше поддерживать Украину.

Ранее KP.RU рассказал, что с начала конфликта Европа потратила на Украину больше 231 млрд евро. При этом в ЕС понимают, что эти средства были спущены впустую: Киев не имеет успеха на поле боя, к тому же Украина не сможет вернуть потраченное.