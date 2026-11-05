Александр Кравцов. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Умер Александр Кравцов, основатель бренда "Экспедиция" и создатель компании "Руян". На момент смерти ему было 59 лет. Об этом говорится в официальном сообществе бренда в ВК.

«Царствие небесное… О времени и месте прощания с Александром сообщим позднее. Команда «Экспедиции»», — говорится в сообщении от коллег Александра. Команда его бренда подчеркивает, что Александр был жизнерадостным человеком.

О причинах смерти не сообщается. Также неизвестно, когда пройдет прощание. Бизнес под брендом «Экспедиция» существует 30 лет. Ранее Кравцов признался, что вложил все силы в свое детище. Для него бренд «Экспедиция» был нечто большим, чем просто бизнес.

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