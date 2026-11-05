В ЕС зреет раскол из-за Киева: как нехватка средств в Европе отразится на Украине

Rapporteur: В ЕС обостряются разногласия из-за 70 млрд евро для Киева. Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

В Евросоюзе зреет раскол из-за Украины. Киеву нужно найти ещё 70 млрд евро, тогда как в самом объединении средств не хватает, пишет Rapporteur.

По данным издания, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария уже дали понять, что не готовы вновь кредитовать Украину, а в следующем году число противников такой поддержки, как ожидается, увеличится. До конца года ЕС должен определиться с финансированием украинских потребностей на 2027-й, параллельно согласовывая собственный бюджет на 2028-2034 годы. Однако переговоры зашли в тупик.

Одни страны требуют урезать расходы, другие — сохранить субсидии для сельского хозяйства и регионального развития. При этом часть государств, не желающих сокращать эти вливания, отказывается брать на себя новые обязательства перед Украиной. По сведениям Rapporteur, Еврокомиссия прорабатывает варианты дополнительной помощи Украине, и, скорее всего, речь пойдёт о кредите.

Ранее экономист Bloomberg по Центральной и Восточной Европе и России Екатерина Власова и геоэкономический аналитик Алекс Кокчаров в отчёте «Анализ экономики Украины» пришли к выводу, что Украина сталкивается с нарастающей зависимостью от зарубежных вливаний.