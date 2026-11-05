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НовостиПроисшествия5 ноября 2026 11:00

Новое лицо сшили охотнику, которого растерзал медведь: хирург работал год

В Краснодаре сделали реконструкцию лица растерзанному медведем охотнику
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Краснодаре сделали реконструкцию лица растерзанному медведем охотнику

В Краснодаре сделали реконструкцию лица растерзанному медведем охотнику

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Мужчина пережил нападение медведя в тайге, в результате которого хищник буквально выкусил центральную часть его лица. Хирург Алексей Дикарев в Краснодаре буквально сшил ему новое лицо. Об этом пишет «КП — Кубань».

Зверь атаковал охотника лицом к лицу, полностью уничтожив нос, верхнюю губу, альвеолярную дугу верхней челюсти и мягкие ткани. Местные реаниматологи три недели боролись за жизнь пострадавшего, сохранив ему глаза и их опорные структуры. Из-за потери челюсти и герметичности рта мужчина не мог говорить и питаться самостоятельно, получая еду через гастростому.

Важную роль в спасении сыграл брат-близнец пациента, который сопровождал его в тайге и добился перевода к доктору Дикареву. Медикам удалось обойтись собственными ресурсами пациента: на первом этапе реконструкции они воссоздали верхнюю челюсть с помощью фрагмента малоберцовой кости с ноги. Для создания носа врачи применили кожный экспандер, а на финальных стадиях провели серию ювелирных операций по коррекции рубцов.

Спустя год лечения функции ротовой полости полностью восстановились — гастростому удалили, пациент может говорить, дышать и есть самостоятельно. Несмотря на пережитый кошмар, дальневосточный охотник вернулся к привычной жизни и вновь продолжил заниматься промыслом.

Тем временем в Томской области ликвидировали медведя, убившего охотника на зимовье. Мужчина остановился в лесной избушке, где на него напал хищник.