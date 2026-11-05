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НовостиПроисшествия5 ноября 2026 11:07

Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии дочь Бориса Немцова Жанну*

Жанне Немцовой* дали четыре года колонии по делу об организации деятельности нежелательной в России организации
Семен ЗИМИН
Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии дочь Бориса Немцова Жанну*

Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии дочь Бориса Немцова Жанну*

Фото: Олег УКЛАДОВ.

Суд в Москве вынес приговор 42-летней Жанне Немцовой* по делу об организации деятельности нежелательной в России иностранной структуры. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. Ее признали виновной по части 3 статьи 284.1 УК РФ.

Замоскворецкий суд назначил Немцовой* четыре года колонии общего режима. Процесс шел без подсудимой — она находится в розыске. Также ей запретили администрировать каналы и сайты в интернете в течение восьми лет. Приговор пока не вступил в силу.

По версии следствия, с 2015 года Немцова* была соучредителем иностранной НКО. Она знала, что организацию признали нежелательной в России, но продолжала ею руководить. В частности, публиковала на видеохостинге ролики, где подчеркивала свое лидерство, занималась финансированием и работой фонда, а также давала негативные оценки событиям в России.

Стоит отметить, что прокурор требовал отправить Жанну Немцову* на пять лет в колонию.

* — Внесена в реестр иностранных агентов