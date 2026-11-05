«Ведомости»: Оборот серого рынка для доступа к ИИ достиг 150 млн рублей в месяц Фото: REUTERS.

К концу лета 2026 года количество индивидуальных предпринимателей, предоставляющих российскому бизнесу китайские прокси для доступа к зарубежным моделям искусственного интеллекта, выросло до 50 человек, а оборот их услуг составил 100-150 млн рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные агрегатора GPTunneL.

Использование нелегальных прокси несёт серьезные риски для компаний. По данным участников рынка, серые посредники продают доступ к ИИ со скидкой до 90%, однако зарабатывают на конфиденциальных данных клиентов, сохраняя запросы для обучения собственных систем. Кроме того, заказчикам нередко подменяют передовые модели вроде Claude на более дешевые китайские аналоги MiniMax или Qwen.

Тем временем оборот легальных российских агрегаторов нейросетей оценивается в 700 млн рублей только за август и в 5-6 млрд рублей с начала года. По оценке экспертов MWS AI, общий месячный оборот сегмента без учета крупного бизнеса составляет порядка 1 млрд рублей, а к концу года легальные сервисы могут вырасти до 1,4 млрд рублей в месяц.

Накануне Билл Гейтс обвинил администрацию Дональда Трампа в препятствовании международным усилиям по регулированию ИИ. Он предупредил, что ослабление контроля увеличивает риск создания биологического оружия и пандемий «значительно более серьезных, чем COVID-19».