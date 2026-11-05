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НовостиОбщество5 ноября 2026 11:24

Знакомый Усольцевых озвучил новую версию пропажи семьи: рядом видели опасных людей

Знакомый Усольцевых Дегтерев рассказал об опасных людях в районе исчезновения
Людмила МИТРОХИНА
Ирина и Сергей Усольцевы

Ирина и Сергей Усольцевы

Фото: СОЦСЕТИ.

В районе исчезновения семьи Усольцевых могут быть опасные люди. Об этом сообщил «АиФ» исследователь Валентин Дегтерев, знакомый семьи.

По данным Дегтерева, в лесу, где пропали Усольцевы, обитают бродяги и нелегальные мигранты, проживавшие при леспромхозе. Он озвучил новую версию пропажи: не исключено, что семья попала в опасную ситуацию из-за маргинального контингента.

«Я знаю, что в лесу живут бродяги. Более того, когда Усольцевы пропали, были найдены нелегальные мигранты, которые жили там при леспромхозе. Их выселили и депортировали из России. Это реальный факт, не выдумка. Люди в том районе действительно могут подвергаться опасности», — резюмировал знакомый семьи. Он подчеркнул, что местные жители могут просто бояться рассказывать подробности происходящего в этих лесах.

Напомним, семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их дочь Арина — пропала 28 сентября 2025 года во время похода в Кутурчинском Белогорье, Красноярский край. Поиски не дали результатов, расследование продолжается. Основной версией остается несчастный случай, но криминал также рассматривается. Сейчас поиски поставлены на паузу из-за неблагоприятных погодных условий. Однако появилась информация, что на этом маршруте найдены кости неизвестных людей.