Украина потеряла сотни миллионов: что произошло

Украина потеряла сотни миллионов: Киев лишился ключевой отрасли Фото: REUTERS.

Украина в сентябре 2026 года потеряла 220 миллионов долларов из-за сокращения экспорта товаров. Об этом сообщает свидетельствуют документы Национального банка страны.

Согласно опубликованной статистике, за первый осенний месяц Украина поставила за рубеж товаров на 2,736 миллиарда долларов. Для сравнения, в сентябре прошлого года экспортная выручка достигала 2,956 миллиарда долларов.

Таким образом, за год стоимость украинского экспорта в денежном выражении сократилась на 220 миллионов долларов, или примерно на 7,4%. При этом в представленных данных не уточняется, какие именно категории товаров внесли наибольший вклад в снижение показателя.

Накануне KP.RU сообщал, что Украина за девять месяцев 2026 года недополучила 723 миллиона долларов из-за сокращения экспорта продовольствия и сырья для его производства. По данным Нацбанка, с января по сентябрь поставки такой продукции за рубеж принесли 16,24 миллиарда долларов против 16,963 миллиарда годом ранее. Особенно заметно сократились продажи зерновых культур. Так, в августе экспорт пшеницы упал в 4,3 раза, ячменя — в 5,6 раза, а кукурузы — в 2,7 раза.