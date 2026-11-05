«Пошёл заводить машину, там и умер»: родные рассказали о последних минутах жизни актёра Борошнина

ТАСС: Актёр Алексей Борошнин умер в собственном автомобиле Фото: кадр из фильма.

Актер Алексей Борошнин, известный по сериалу «Великолепная пятерка», умер в собственном автомобиле. Обстоятельства его смерти 5 ноября раскрыли родственники артиста в беседе с ТАСС.

«Пошел заводить машину, там и умер. До этого болел», — рассказала собеседница агентства.

Напомним, Алексей Борошнин умер 1 ноября 2026 года на 39-м году жизни. О его смерти сообщила режиссер молодежного театра «Комедиант» Тамара Бебякина-Петрова, назвавшая артиста талантливым актером и режиссером.

Близкий знакомый Алексея Борошнина рассказал о жалобах актера на плохое самочувствие боль в груди незадолго до смерти. По его словам, ночью 1 ноября артист звонил ему и говорил, что ему нехорошо, однако позже сказал, что боль вроде бы прошла. Знакомый актера предположил, что у Борошнина были проблемы с сердцем, может быть, случился инфаркт либо инсульт, но тот не понял проблемы.