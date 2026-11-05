Иерусалимский патриарх Феофил III посетил Покровский монастырь в Москве. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Представитель Иерусалимской православной церкви Патриарх Феофил III совершил паломническую поездку в Покровский женский монастырь в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В ходе посещения обители первоиерарха сопровождали председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний и помощник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

Напомним, глава Иерусалимской церкви прибыл в российскую столицу в минувшую среду, 4 ноября, по приглашению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и пробудет в Москве до пятницы, 6 ноября. Как сообщается, главным событием программы визита должна личная встреча Патриарха Феофила III с Патриархом Кириллом для обсуждения вопросов межцерковных отношений.