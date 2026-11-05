Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 ноября 2026 11:30

Иерусалимский патриарх Феофил III посетил Покровский монастырь в Москве

Предстоятель Иерусалимской православной церкви паломническую поездку в женский монастырь в российской столице
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Иерусалимский патриарх Феофил III посетил Покровский монастырь в Москве. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Иерусалимский патриарх Феофил III посетил Покровский монастырь в Москве. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Представитель Иерусалимской православной церкви Патриарх Феофил III совершил паломническую поездку в Покровский женский монастырь в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В ходе посещения обители первоиерарха сопровождали председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний и помощник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

Напомним, глава Иерусалимской церкви прибыл в российскую столицу в минувшую среду, 4 ноября, по приглашению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и пробудет в Москве до пятницы, 6 ноября. Как сообщается, главным событием программы визита должна личная встреча Патриарха Феофила III с Патриархом Кириллом для обсуждения вопросов межцерковных отношений.