Yonhap: МИД Южной Кореи назвал учения с США оборонительными. Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Совместные военные манёвры Южной Кореи с США преследуют исключительно оборонительные цели. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейский МИД.

По версии ведомства, такие учения проводятся каждый год, чтобы поддерживать боеготовность на фоне растущей ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР. В Сеуле уверены, что манёвры работают на мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и во всей Северо-Восточной Азии.

В конце октября Южная Корея и США провели командно-штабные учения Iron Mace по интеграции обычных и ядерных сил. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала учения США и Южной Кореи у границ КНДР «откровенно провокационными». По её словам, нынешняя дестабилизация на Корейском полуострове происходит именно на фоне непрекращающихся крупномасштабных манёвров, участники которых, как она отметила, сами признают, что отрабатывают превентивные удары по Северной Корее, в том числе с применением ядерного оружия.