На Украине задержан вооруженный мужчина, захвативший магазин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Спецназ задержал вооруженного мужчину, захватившего магазин в Тернополе. Об этом сообщили в региональном отделении Нацполиции Украины.

«Около 12:00 мск в полицию поступило сообщение об инциденте в торговом заведении», — говорится в сообщении от ведомства.

Преступник — местный житель 1973 года рождения. Пострадавших нет. До этого указывалось, что преступник-мужчина зашел в магазин и закрыл управляющего в кабинете. Потом раздались два выстрела. На место происшествия приехала полиция. После задержания сотрудника с ним проводятся следственные мероприятия.

Ранее KP.RU рассказал, что правоохранительные органы Украины не смогли провести обыск у сотрудника СБУ. Он противодействовал следственным мероприятиям и не пускал полицию к себе домой.