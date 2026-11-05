Двое раненых при атаке на автобус в ЛНР находятся в крайне тяжёлом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ.

После атаки украинского дрона на рейсовый автобус Петровка — Луганск в больнице остаются 13 пострадавших, двое находятся в критическом состоянии. Об этом журналистам в четверг рассказал заместитель главного врача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха.

По словам Котухи, больницу были доставлены 13 пациентов. Четверо находятся в реанимации, двое из них — в крайне тяжёлом состоянии. Ещё часть пострадавших госпитализирована в хирургическое отделение, нейрохирургию и травматологию. Заместитель главврача сообщил, что у пациентов диагностированы минно-взрывные и ожоговые травмы. Все пострадавшие получают необходимую помощь.

5 ноября ВСУ атаковали в ЛНР рейсовый автобус, следовавший по маршруту Петровка — Луганск. В результате удара погибли пять человек. Ещё 13 пассажиров получили ранения, среди них двое подростков 15 и 17 лет. Кроме того, ещё две атаки пришлись на транспорт в других районах республики. На участке дороги Ребриково — Ровеньки ВСУ ударили по автомобилю «Газель». Погибли двое мужчин. В Алчевске в районе автовокзала атаковали микроавтобус, ранения получил 38-летний мужчина.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал совершённую ВСУ атаку очередным проявлением нацизма кровавого киевского режима, циничным и бесчеловечным преступлением.