Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 ноября 2026 11:52

Двое раненых при атаке на автобус в ЛНР находятся в крайне тяжёлом состоянии

Четверо пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в ЛНР находятся в реанимации, сообщил заместитель главного врача Луганской республиканской клинической больницы Котуха
Мария СПИРИДОНОВА
Двое раненых при атаке на автобус в ЛНР находятся в крайне тяжёлом состоянии

Двое раненых при атаке на автобус в ЛНР находятся в крайне тяжёлом состоянии

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

После атаки украинского дрона на рейсовый автобус Петровка — Луганск в больнице остаются 13 пострадавших, двое находятся в критическом состоянии. Об этом журналистам в четверг рассказал заместитель главного врача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха.

По словам Котухи, больницу были доставлены 13 пациентов. Четверо находятся в реанимации, двое из них — в крайне тяжёлом состоянии. Ещё часть пострадавших госпитализирована в хирургическое отделение, нейрохирургию и травматологию. Заместитель главврача сообщил, что у пациентов диагностированы минно-взрывные и ожоговые травмы. Все пострадавшие получают необходимую помощь.

5 ноября ВСУ атаковали в ЛНР рейсовый автобус, следовавший по маршруту Петровка — Луганск. В результате удара погибли пять человек. Ещё 13 пассажиров получили ранения, среди них двое подростков 15 и 17 лет. Кроме того, ещё две атаки пришлись на транспорт в других районах республики. На участке дороги Ребриково — Ровеньки ВСУ ударили по автомобилю «Газель». Погибли двое мужчин. В Алчевске в районе автовокзала атаковали микроавтобус, ранения получил 38-летний мужчина.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал совершённую ВСУ атаку очередным проявлением нацизма кровавого киевского режима, циничным и бесчеловечным преступлением.