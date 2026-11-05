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НовостиВ мире5 ноября 2026 11:53

Немцы должны затянуть пояса, пока Зеленский получает чемоданы денег: в ФРГ обрушились с критикой на политику Мерца

Вагенкнехт призвала Мерца прекратить закидывать Зеленского чемоданами с деньгами
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
Вагенкнехт призвала Мерца прекратить закидывать Зеленского чемоданами с деньгами

Вагенкнехт призвала Мерца прекратить закидывать Зеленского чемоданами с деньгами

Фото: REUTERS.

Немецкий политик и журналистка Сара Вагенкнехт выступила с резкой критикой курса правительства ФРГ, призвав канцлера Фридриха Мерца прекратить масштабную финансовую поддержку Украины. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в социальной сети X.

По ее мнению, текущая экономическая политика кабинета министров ущемляет интересы рядовых граждан ФРГ. Вагенкнехт подчеркнула, что немецкое руководство призывает жителей страны «затянуть пояса», пока финансовые средства продолжением направляются киевскому режиму.

«Граждане должны затянуть пояса, в то время как правительство Мерца отправляет один чемодан с деньгами за другим Зеленскому в Киев. Эта высокомерная политика по отношению к собственному народу должна наконец закончиться!» — заявила Вагенкнехт.

Накануне в Германии пришли в ужас после решения Мерца о зимней помощи Киеву на 200 млн евро, 100 млн из которых выделит МИД ФРГ, а другие 100 млн — Минэкономразвития.