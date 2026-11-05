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НовостиПроисшествия5 ноября 2026 12:06

Перед офисом судоходной компании Corsica Linea прогремел взрыв: что могло стать причиной

Взрыв прогремел перед офисом судоходной компании Corsica Linea во Франции
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Взрыв прогремел перед офисом судоходной компании Corsica Linea во Франции

Взрыв прогремел перед офисом судоходной компании Corsica Linea во Франции

Фото: REUTERS.

В ночь на четверг, 5 ноября, перед офисом судоходной компании Corsica Linea в городе Аяччо на острове Корсика сработало взрывное устройство. В результате инцидента поврежден фасад здания, а также два автомобиля, припаркованных у входа. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Инцидент произошел около 02:00 по местному времени (04:00 мск). Источник, близкий к расследованию, уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, ущерб носит исключительно материальный характер.

В прокуратуре Аяччо подтвердили факт взрыва и повреждения автотранспорта, однако воздержались от раскрытия подробностей.

Взрыв прогремел на фоне конфликта между руководством компании и профсоюзом CGT. В октябре забастовка моряков заблокировала два судна Corsica Linea в Марселе из-за решения менеджмента зафрахтовать судно сторонней компании. Холдинг CM Holding объявил о намерении наладить социальный диалог, но профсоюзы потребовали возобновления переговоров.

Напомним, протесты разного рода работников охватили всю Францию. Согласно опросам, почти 60% французов поддержали всеобщую забастовку в четверг, 5 ноября.