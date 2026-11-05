Перед офисом судоходной компании Corsica Linea прогремел взрыв: что могло стать причиной

Взрыв прогремел перед офисом судоходной компании Corsica Linea во Франции Фото: REUTERS.

В ночь на четверг, 5 ноября, перед офисом судоходной компании Corsica Linea в городе Аяччо на острове Корсика сработало взрывное устройство. В результате инцидента поврежден фасад здания, а также два автомобиля, припаркованных у входа. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Инцидент произошел около 02:00 по местному времени (04:00 мск). Источник, близкий к расследованию, уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, ущерб носит исключительно материальный характер.

В прокуратуре Аяччо подтвердили факт взрыва и повреждения автотранспорта, однако воздержались от раскрытия подробностей.

Взрыв прогремел на фоне конфликта между руководством компании и профсоюзом CGT. В октябре забастовка моряков заблокировала два судна Corsica Linea в Марселе из-за решения менеджмента зафрахтовать судно сторонней компании. Холдинг CM Holding объявил о намерении наладить социальный диалог, но профсоюзы потребовали возобновления переговоров.

Напомним, протесты разного рода работников охватили всю Францию. Согласно опросам, почти 60% французов поддержали всеобщую забастовку в четверг, 5 ноября.