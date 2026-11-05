Число пострадавших от отравления вяленой рыбой в Пугачеве выросло до 19 человек Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Число жителей города Пугачева Саратовской области, пострадавших после употребления зараженной рыбной продукции, возросло до 19 человек. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, у всех обратившихся за медицинской помощью пациентов был диагностирован описторхоз — опасное паразитарное заболевание. Эпидемиологическое расследование показало, что причиной массового заражения стало употребление вяленой рыбы, не прошедшей необходимую санитарную и термическую обработку перед поступлением в реализацию.

Как сообщалось ранее, все пострадавшие ели рыбную продукцию, приобретенную в одном и том же торговом объекте.