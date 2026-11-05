Врачи исключали, что она доживет до ноября: адвокат Лерчек раскрыл мрачные прогнозы

Блогер Валерия Чекалина Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Ещё в марте медики не верили, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) доживёт до ноября. Об этом Life.ru сообщил её адвокат, отвечая на вопрос о том, насколько тяжёлым было состояние его подзащитной.

По словам защитника, состояние Лерчек было «очень тяжёлое». В тот момент медики исключали, что Чекалина выживет, уточнил адвокат.

В начале марта стало известно о диагнозе Валерии: у блогера обнаружили рак желудка четвёртой стадии с метастазами. О страшном заболевании она узнала вскоре после родов — почти сразу после выписки из роддома её экстренно госпитализировали в онкологическую реанимацию.

В конце июля Гагаринский суд Москвы приговорил блогера к пяти годам условно и штрафу в 763,5 млн рублей по делу о незаконных валютных операциях. В четверг апелляционная инстанция Мосгорсуда утвердила приговор Чекалиной. Защита блогера намерена обжаловать решение в кассации.