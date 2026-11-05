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НовостиВ мире5 ноября 2026 12:22

Эйфелеву башню закрыли для посещения: в чём причина

Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за массовых протестов во Франции
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
Эйфелеву башню закрыли для посещения: в чём причина Фото: Vincent Isore/imago stock&people/Global Look Press

Эйфелеву башню закрыли для посещения: в чём причина Фото: Vincent Isore/imago stock&people/Global Look Press

Эйфелеву башню закрыли для посетителей — причиной стала общенациональная забастовка во Франции. Об этом сообщил официальный сайт самой узнаваемой достопримечательности Парижа.

Акция затронула прежде всего систему образования. По подсчётам Министерства национального образования, на улицы выйдут почти 16% учителей. При этом в детских садах и начальных школах бастовать хотят 19,14% педагогов, а в средних и старших классах — 13,53%. Ведущий профсоюз среднего образования Snes-FSU и вовсе заявил, что в коллежах и лицеях работу прекратили 52% сотрудников.

Но школами дело не ограничилось. По данным The Guardian, профсоюзы призывают к всеобщей стачке, и на демонстрации по всей стране могут выйти сотни тысяч человек. Под удар попадают больницы, аэропорты, почта и железные дороги: авиадиспетчеры, медики, почтальоны, учителя и железнодорожники — все они в одном списке недовольных.