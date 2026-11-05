Суд ЕС оставил в силе ограничения по газовым правилам для «Северного потока — 2» Фото: REUTERS.

Суд Евросоюза оставил в силе ограничения для газопровода «Северный поток — 2», отклонив апелляцию его оператора. Об этом говорится в опубликованном 5 ноября решении высшей судебной инстанции ЕС.

Компания Nord Stream 2 AG пыталась оспорить газовые правила Евросоюза, принятые еще в 2019 году. Согласно им, поставщик газа не может одновременно контролировать трубопровод, по которому транспортируется топливо. Кроме того, часть мощностей газопровода должна быть доступна другим поставщикам.

Новые требования распространили и на трубопроводы, соединяющие ЕС с третьими странами. Исключение сделали лишь для объектов, строительство которых завершилось до 23 мая 2019 года. Однако «Северный поток — 2» под эту категорию не попал.

В ноябре 2024 года суд первой инстанции ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG. Компания обжаловала решение, но теперь окончательно проиграла спор. Таким образом, действующие ограничения для российского газопровода сохраняются.

Сам «Северный поток — 2» построили для поставок российского газа в Германию по дну Балтийского моря. Однако трубопровод так и не ввели в эксплуатацию. В сентябре 2022 года одна из двух его ниток была повреждена в результате диверсии.

Ранее оператор «Северного потока — 2» обратился в суд ЕС с другим иском против ограничений на поставки российского газа. Компания потребовала отменить регламент, принятый Евросоюзом в январе 2026 года. В заявлении Nord Stream 2 AG перечислила шесть предполагаемых нарушений европейского законодательства.