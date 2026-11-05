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НовостиВ мире5 ноября 2026 12:31

США хотят поставить Украине новую ракету: что это значит

Defense News: ВВС США заказали новую ракету ERAM для Киева
Людмила МИТРОХИНА
США хотят поставить Украине новую ракету: что это значит

США хотят поставить Украине новую ракету: что это значит

Фото: REUTERS.

ВВС США заказали у оборонной промышленности поставку Украине крылатых ракет ERAM. Об этом сообщает портал Defense News.

В издании говорится, что ERAM — это небольшая ракета воздушного базирования, разработанная для серийного производства. ВВС США считают её оружием нового поколения, способным наносить высокоточные удары по стационарным целям на значительные расстояния.

Подрядчикам до 19 ноября предложили представить данные о возможностях разработки ракеты массой около 226 кг. Дальностью более 463 км, скоростью свыше 0,6 Маха, точностью до 10 метров в условиях помех GPS, с взрывным, осколочным и ограниченным проникающим действием.

Ранее KP.RU передал слова президента США Дональда Трампа о том, что Штаты продолжают отправку вооружения на Украину. Но при этом про какое именно оружие идет речь, он не уточнил. А также Трамп подчеркнул, что Киев платит 100% стоимости всех поставок.