ЦБ РФ посоветовал банкам проактивно решать проблемы заемщиков без посредников. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Банк России рекомендовал кредитным организациям заранее помогать заемщикам, испытывающим финансовые трудности, без привлечения посредников. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

В ЦБ предложили банкам самостоятельно искать способы урегулирования задолженности вместе с клиентами. В частности, кредитные организации могут уменьшать начисленные штрафы, предоставлять отсрочку по основному долгу, процентам или их части.

При этом регулятор призвал не дожидаться появления просрочек. Помощь может потребоваться даже тем заемщикам, которые пока исправно вносят платежи, но находятся в нестабильном финансовом положении.

Отдельное внимание Центробанк уделил так называемым раздолжнителям. Такие посредники обещают гражданам полностью списать кредиты или сохранить имущество при банкротстве, однако зачастую не выполняют обещаний. Более того, они могут советовать клиентам перестать платить по кредитам, лишь усугубляя ситуацию.

Для прямого общения с заемщиками банкам рекомендовали создать отдельные каналы связи. Например, специальный номер телефона или электронную почту, по которым можно обсудить варианты решения долговых проблем.

Ранее KP.RU сообщал, что в России замедлился рост числа банкротств граждан. В августе 2026 года показатель снизился на 14% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По словам представителя Сбербанка Евгения Акимова, одной из причин стало увеличение количества случаев реструктуризации задолженности. Кроме того, суды начали чаще отказывать в списании долгов при выявлении признаков мошенничества.