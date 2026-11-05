МИД РФ: альтернативы ООН нет, создать новую организацию невозможно Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Создание новой универсальной международной организации, которая могла бы заменить Организацию Объединенных Наций (ООН), в нынешних условиях невозможно. Об этом 5 ноября, в четверг, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Данную мысль высказал директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, выступая перед преподавателями и студентами Киргизско-российского славянского университета в Бишкеке. Вместе с тем он указал на необходимость изменений в работе Совета Безопасности ООН, назвав его ключевым органом организации. Москва выступает за расширение представительства в Совбезе исключительно стран мирового большинства и против предоставления дополнительных мест западным государствам.

Ранее в МИД России заявили о праве Москвы требовать от будущего генерального секретаря ООН изменить подход Секретариата к украинскому вопросу. В ведомстве считают нынешнюю позицию организации по этой теме ангажированной и противоречащей принципу беспристрастности.