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НовостиПолитика5 ноября 2026 12:36

МИД РФ: альтернативы ООН нет, создать новую организацию невозможно

В российском дипведомстве считают, что нынешняя международная обстановка не позволяет создать альтернативу Организации Объединенных Наций
Анна АДАМАЙТЕС
МИД РФ: альтернативы ООН нет, создать новую организацию невозможно

МИД РФ: альтернативы ООН нет, создать новую организацию невозможно

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Создание новой универсальной международной организации, которая могла бы заменить Организацию Объединенных Наций (ООН), в нынешних условиях невозможно. Об этом 5 ноября, в четверг, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Данную мысль высказал директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, выступая перед преподавателями и студентами Киргизско-российского славянского университета в Бишкеке. Вместе с тем он указал на необходимость изменений в работе Совета Безопасности ООН, назвав его ключевым органом организации. Москва выступает за расширение представительства в Совбезе исключительно стран мирового большинства и против предоставления дополнительных мест западным государствам.

Ранее в МИД России заявили о праве Москвы требовать от будущего генерального секретаря ООН изменить подход Секретариата к украинскому вопросу. В ведомстве считают нынешнюю позицию организации по этой теме ангажированной и противоречащей принципу беспристрастности.