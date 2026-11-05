ЦБ РФ обратился в суд Брюсселя: регулятор обвиняет Euroclear в сговоре и требует выемку документов

Echo: ЦБ РФ через суд Брюсселя требует провести выемку документов в Euroclear Фото: Олег УКЛАДОВ.

Центральный банк РФ обратился в коммерческий суд Брюсселя с требованием направить судебного исполнителя в штаб-квартиру депозитария Euroclear для изъятия документов, касающихся взаимодействия организации с Еврокомиссией и Советом ЕС. Об этом пишет бельгийская газета Echo.

Российский регулятор обвиняет Euroclear в сговоре с институтами Евросоюза с целью создания препятствий для работы судебной системы. Согласно иску, ЦБ России требует изъять, скопировать и инвентаризировать всю электронную и физическую переписку между депозитарием и властями ЕС по вопросу изменения европейского законодательства от 26 июля 2026 года. Названные поправки запретили исполнение в ЕС решений российских судов по санкционным делам, что Центробанк РФ расценивает как нарушение принципов равноправного судебного процесса.

В брюссельской штаб-квартире Euroclear с 2022 года остаются заблокированными порядка 210 млрд евро российских активов. Ранее пресс-служба Суда ЕС подтвердила подачу отдельного иска Центробанка РФ, оспаривающего неправомерное изменение законов со стороны европейских регуляторов для вмешательства в деятельность юстиции.

Тем временем суд Люксембурга признал недействительным решение, отменив запрет на разблокировку ценных бумаг россиян без санкций.