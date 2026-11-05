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НовостиПолитика5 ноября 2026 12:43

Украину ждет страшная зима: крупные города будут сидеть без света – и даже родина Зеленского

Нардеп Кучеренко заявил, что крупные города Украины зимой останутся без света
Марк СОКОЛОВ
Украину ждет страшная зима: крупные города будут сидеть без света – и даже родина Зеленского

Украину ждет страшная зима: крупные города будут сидеть без света – и даже родина Зеленского

Фото: REUTERS.

Крупные города Украины предстоящей зимой могут столкнуться с масштабными отключениями электричества. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в интервью изданию Telegraf.

По словам парламентария, наиболее тяжелая ситуация ожидается в Киеве и Киевской области. Однако серьезные проблемы с энергоснабжением могут затронуть и другие регионы страны.

«Днепр очень страдает. Кривой Рог — очень серьезные поражения, и у них будет очень сложная ситуация. Одесса, потому что она так же уязвима по сети», — предупредил Кучеренко.

Депутат отметил, что украинские энергетики сейчас могут планировать свою работу лишь на один день вперед. По его прогнозу, зимой продолжатся как плановые, так и аварийные отключения света. При этом заранее определить их продолжительность практически невозможно.

В свою очередь, украинские власти уже предупредили, что предстоящий отопительный сезон может оказаться сложнее предыдущего. На этом фоне Верховная рада вводит режим жесткой экономии бюджетных средств, не связанных с оборонными нуждами.

Ранее KP.RU сообщал, что ситуация с электроснабжением Киева и области стала наиболее тяжелой на Украине. Из-за серьезных повреждений оборудования энергетики были вынуждены ввести жесткие ограничения. Попытка вернуться к плановым графикам 4 ноября провалилась уже через десять минут, после чего аварийные отключения возобновились.