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НовостиПроисшествия5 ноября 2026 12:51

Экипаж рейса Wizz Air Милан — Бухарест во время полета получил сообщение о бомбе на борту

В аэропорту Бухареста не подтвердили угрозу взрыва бомбы на борту рейса Wizz Air
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Экипаж рейса Wizz Air Милан — Бухарест во время полета получил сообщение о бомбе на борту

Экипаж рейса Wizz Air Милан — Бухарест во время полета получил сообщение о бомбе на борту

Фото: Иван ВИСЛОВ.

Специалисты Румынской службы информации (РСИ) не обнаружили взрывных устройств на борту пассажирского лайнера европейского лоукостера Wizz Air, совершившего посадку в международном аэропорту имени Анри Коанды в Отопени. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Тревожный сигнал поступил во время выполнения рейса из Италии в румынскую столицу. Экипаж самолета сообщил о получении сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве. Воздушное судно благополучно приземлилось в 11:09 по местному времени (12:09 мск).

В ходе последовавшей проверки саперы и специалисты спецслужб тщательно досмотрели лайнер и багаж, после чего угроза взрыва была официально признана ложной. Все находившиеся на борту 182 пассажира и семь членов экипажа были оперативно эвакуированы в здание терминала.

Пару дней назад самолет все той же авиакомпании Wizz Air, следовавший из Лондона в Софию, совершил вынужденную посадку в Будапеште после сообщения о бомбе и угрозе взрыва на борту.