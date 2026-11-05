В Крыму снова нет электроснабжения: что случилось Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Крыму введен режим ограничения электроснабжения днем в четверг из-за аварии на магистральных линиях за пределами региона. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в своем канале в «Максе».

«В связи с аварией на магистральных энергосетях за пределами нашего региона в Республике Крым ограничена подача электроэнергии», — говорится в сообщении. Аксенов отметил, что сейчас ведутся работы по устранению неполадок.

В четверг ГУП «Крымэнерго» сообщило об ограничениях энергоснабжения Крыма из-за аварии на магистральных сетях за пределами полуострова. Подача электроэнергии осуществляется по мере технологической возможности, без графиков.

Ранее KP.RU рассказал, что Керчь и еще несколько населенных пунктов живут по трехчасовому графику подачи электричества. Однако 4 ноября было масштабное отключение света по всему полуострову. Причиной стали террористические атаки ВСУ.