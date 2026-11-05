Дмитриев отреагировал на новость FT о якобы смене курса танкеров с российской нефтью: что он сказал

Дмитриев опроверг новость FT о якобы смене курса танкеров с российской нефтью Фото: REUTERS.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал фейком сообщения в западных СМИ о том, что танкеры с российской нефтью, направлявшиеся в США, якобы изменили свой маршрут. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Фейк. Танкеры, направляющиеся в США, продолжают движение по курсу. Почему так много фейковых новостей?» — написал глава РФПИ.

Ранее британское издание Financial Times опубликовало материал, в котором утверждалось, что инициатива по поставкам российского топлива якобы оказалась близка к провалу. По версии газеты, два из трех танкеров — Talisman и Luruo — сменили курс и направляются в Средиземное море и Бразилию.

Напомним, в Кремле уже ответили на слухи о развороте дизельных танкеров из-за выборов в США. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал не усматривать никакой связи между результатами выборов в США и судьбой танкеров, направлявшихся в американскую сторону.